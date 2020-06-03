Повышение ставок ренты на добычу железной руды сильно ударит по ГМК – эксперт Повышение ставок ренты на добычу железной руды приведет к существенному падению промышленного производства, снижению поступлений в бюджет и валютной выручки в страну. Это отметил экономист Борис Кушнирук в своем блоге на Liga.net.



Эксперт отметил, что повышение ставки ренты на добычу железной руды в 1,5 раза, что предусмотрено недавно подписанным президентом законом об изменениях в Налоговый кодекс, нанесет удар по металлургической отрасли и негативно повлияет на объем экспорта.



"Это драматически повлияет на себестоимость продукции в металлургии (железная руда - ключевая составляющая себестоимости). Внутреннее потребление металла и до кризиса было низким, теперь еще сильнее снизится, потому что сокращаются объемы в отраслях, которые являются основными потребителями металла - строительстве, машиностроении. Более 80% продукции украинской металлургии идет на экспорт. Таким образом, производству и экспорту металлопродукции наносится удар с двух сторон: А) Падение спроса и цены на мировых рынках; Б) Увеличение затрат из-за повышения ренты на добычу железной руды", - написал Б.Кушнирук.



По его словам, как следствие, существенно снизится объем поступления валюты в страну, ведь продукция ГМК составляет 25% от общего экспорта Украины, что в свою очередь станет дополнительным импульсом к девальвации гривны. Кроме того, недосчитается значительных поступлений и государственный бюджет.



"Другой негативный эффект существенного повышения ренты на добычу железной руды и сокращению производства в ГМК - снижение отчислений в госбюджет. Ситуация с госбюджетом уже сейчас очень напряженная. По итогам января-мая доходы госбюджета были на 38,5 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года; доходы госбюджета в мае 2020 года было на 30% меньше, чем в мае 2019 года", - пояснил Б.Кушнирук.



Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом лишь 21 мая.



По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, увеличит затраты горнорудных предприятий на 64 млн долл в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.



Ранее сегодня сообщалось, что ArcelorMittal призвал депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды. В компании отмечают, что в условиях кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают бизнес, прежде всего, собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него, что недопустимо.



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