Лимит госгарантий для поддержки малого бизнеса составит 5 млрд грн. В рамках государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса на 2020 год, путем предоставления государственных гарантий на портфельной основе, установлен лимит в 5 млрд грн. Об этом во время заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.



"С целью поддержки субъектов хозяйствования малого и среднего предпринимательства и тех, кто понес потери в результате карантинных мероприятий, Министерством финансов подготовлены проекты законов о внесении изменений в бюджетный кодекс и о внесении изменений в Государственный бюджет. Целью законопроектов является упрощение доступа к кредитным ресурсам банков микро-, малого и среднего бизнеса. Уже практическая реализация в этом году механизма предоставления государственных гарантий и обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков, предоставленных субъектам хозяйствования. На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн", - сказал С.Марченко.



Как сообщалось, 29 апреля Кабинет министров поддержал законодательные изменения, предусматривающие предоставление малому и среднему бизнесу, который понес финансовые потери в результате пандемии COVID-19, доступа к финансовым ресурсам, посредством получения кредитов с частичной государственной гарантией. Предоставление частичных государственных гарантий на портфельной основе - это инструмент помощи бизнесу, который позволит поддержать украинскую экономику в сложный период, возможность субъектам хозяйствования развиваться, а гражданам - работать.



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