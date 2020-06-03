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В манипуляциях на рынке электроэнергии подозревают 64 компании

03.06.20 17:50 , Интерфакс Украина
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Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 64 компаний на энергетическом рынке в части соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 3 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к постановлению необходимость проведения проверок вызвана неоднократными, начиная с конца января, обращениями ГП "Оператор рынка" относительно случаев возможного манипулирования отдельными участниками рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

По мнению госпредприятия, манипулирование заключалось в подаче заявок на покупку-продажу электроэнергии по заниженным ценам, заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии, а также заявок на покупку объемов, не подтвержденных потребителями.

Комиссия отметила, что в конце февраля запрашивала информацию от лицензиатов, указанных в обращениях "Оператора рынка", и на основе анализа полученных данных, а также разъяснений ГП пришла к выводу, что их действия могут свидетельствовать о нарушении ряда лицензионных условий и правил рынка.

В то же время НРКЭКУ отложила решение об ограничении минимальных цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для проведения консультаций с Антимонопольным комитетом (АМКУ).

"Относительно принятия решения об ограничении минимальных цен на электроэнергию у нас есть определенные законодательством обязательства по проведению консультаций с Антимонопольным комитетом", – отметил член Комиссии Дмитрий Коваленко.

Согласно обоснованию к проекту решения об ограничении минимальных цен на РСВ НКРЭКУ планировала принять его во избежание манипуляций на рынке и "учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка".

Проект решения предусматривал определения минимальных цен на РСВ на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч в ночной.

В обосновании уточняется, что в последнюю неделю мая значение средневзвешенной цены на РСВ уменьшилось почти вдвое, а само значение в период с 1 апреля по 24 мая составляло 1289 грн/МВт-ч, в период 25-28 мая – 911,4 грн/МВт-ч (на 29 мая – 659,7 грн/МВт-ч), что, по мнению Комиссии, не отвечает реальной ситуации.

МинПром

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