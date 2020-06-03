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ЕЭС солидарно с ДТЭК в вопросе выплат за передачу при экспорте электроэнергии

03.06.20 16:20 , РБК Украина
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Секретариат Европейского Энергетического сообщества (ЕЭС) предоставил разъяснения и рекомендации по поводу оплаты тарифов на передачу экспортерами электроэнергии. Рекомендации ЕЭС полностью совпадают с позицией ДТЭК относительно несоответствия требований Регулятора оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии европейскому законодательству и международным обязательствам Украины.

Об этом говорится в документе ЕЭС "Украина: тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в отношении тарифов на экспорт и импорт", передает РБК-Украина.

Напомним, регулятор в лице Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в феврале 2020 года обязал экспортеров оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии по той же ставке, что и для внутреннего потребления и выработки. Соответствующие изменения были внесены в Кодекс системы передачи.

Данная норма снижает конкурентоспособность национальных производителей электроэнергии, поэтому компания "ДТЭК Западэнерго" опротестовала данное решение в суде.

В частности, в выводах Секретариата ЕЭС говорится, что решение Регулятора противоречит статье 41 Договора об Энергетическом Сообществе, которая предусматривает, что таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт и экспорт электроэнергии и все меры, имеющие равнозначный эффект, запрещены.

"Текущий тариф на передачу электроэнергии не должен применяться к экспортным и импортным операциям, потому что это приводит к завышению цены и не соответствует договору об Ассоциации", - говорится в заключении ЕЭС.

В соответствии с прецедентным правом Европейского Суда, этот запрет также распространяется на все меры, противоречащие принципам свободной торговли. В частности, в документе приводится пример Словакии. В аналогичной ситуации несколько лет назад Европейский суд принял решение, что любые дополнительные материальные расходы, даже незначительные, на экспортируемые товары, являются препятствием для движения таких товаров.

В свою очередь, в D.Trading отметили, что регулятор, который обеспечивает евроинтеграцию украинской энергосистемы, должен руководствоваться общепринятыми европейскими нормами и правилами.

"ДТЭК всегда работает в четком соответствии с законодательством Украины. Надеемся, что и остальные участники рынка будут следовать тому же принципу. Компания оплачивает тариф оператора системы передачи в соответствии со всеми действующими требованиями. Мы продолжаем в судебном порядке отстаивать неправомерность начислений за тариф на передачу на экспорт. Секретариат Европейского Энергосообщества однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров. Такое решение Регулятора, по моему мнению, является откровенной дискриминацией компаний-экспортеров. Надеюсь, что мотивированное мнение Секретариата ЕЭС станет основой для пересмотра Регулятором ошибочных решений", - отметил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

МинПром

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