Выручка Voestalpine снизилась на 6,2% Вследствие экономической ситуации выручка группы Voestalpine упала в 2019/20 финансовом году на 6,2% с 13,6 млрд евро в предыдущем году до 12,7 млрд евро. Снижение в части доходов было более драматичным из-за внутренних разовых эффектов.



В конце финансового года в целом, эти единовременные эффекты повлияли на EBITDA в размере 83 млн. евро и EBIT (включая эффекты EBITDA) на 485 млн. евро. На этом фоне и в условиях мрачной рыночной конъюнктуры показатель EBITDA снизился по сравнению с прошлым годом на 24,5%, с 1,6 млрд. евро до 1,2 млрд. евро. Убытки от обесценения привели к отрицательному показателю EBIT в размере "минус" 89 млн евро за финансовый год.



При условии утверждения годового общего собрания акционеров, которое состоится 1 июля 2020 года, акционерам Voestalpine будут выплачены дивиденды в размере 0,20 евро на акцию. По сравнению с дивидендом за предыдущий год в размере 1,10 евро на акцию, уменьшение дивидендов за этот год связано с отрицательными результатами деятельности компании в 2019/20 финансовом году, напряженной экономической обстановкой, связанной с пандемией Covid-19, а также снижением цены акции Voestalpine.



Шаги, предпринятые для смягчения пандемии все еще действуют в некоторых частях Европы, а также в Северной и Южной Америке и даже в некоторых частях Азии. В то время как вытекающие из этого экономические последствия не могут быть окончательно оценены в настоящее время, уже становится очевидным, что драматический экономический спад по всем направлениям определит первый квартал 2020/21 финансового года.



"При отсутствии каких-либо знаний в отношении полного экономического спада, мы можем дать только очень приблизительные оценки относительно последующего развития финансового года 2020/21. С сегодняшней точки зрения вероятен сценарий, который предполагает улучшение экономики в целом после лета 2020 года. Эта оценка проводится в крайне нестабильной экономической среде и, следовательно, сопряжена со значительной неопределенностью", - говорит Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine. "Учитывая сохраняющуюся нестабильность экономической среды, мы ожидаем, что группа будет генерировать EBITDA в размере от 600 млн до 1 млрд евро в 2020/21 финансовом году".



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