УЗ закупает колеса и бандажи исходя из прогнозной потребности до конца 2022 года "Укрзализныця" объявила несколько тендеров на на закупку цельнокатаных колес и черновых бандажей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности, колеса, бандажи и тормозные колодки, в связи с чем и были объявлены указанные тендеры на прогнозную потребность до конца 2022 года. Соответствующая информация содержится в описании предмета закупки на площадке Prozorro", - говорится в сообщении.



Ориентировочная сумма закупки формируется по стандартной методике на базе коммерческих предложений, последних цен и информации с рынка (в частности, аналогичных тендеров на порталах государственных закупок Беларуси и России).



В компании отмечают, что ожидаемая стоимость не является суммой конечного контракта, она меняется в процессе аукциона, а потом всегда проверяется на момент выдачи заказов на поставку и корректируется в случае необходимости. Только в течение 2020 "Укрзализныця" заключила дополнительные соглашения на уменьшение цен по существующим договорам более чем на 200 млн грн.



"То же самое касается объемов закупки. Заказ на поставку выдаются в соответствии с уровнем запасов и планирования финансовых ресурсов, следовательно, "Укрзализныця" не заказывает товары, на которые нет имеющейся потребности или заранее запланированных средств", - говорится в сообщении.



В сообщении подчеркивается, что любая закупка стратегически необходимых частей вызвана исключительно необходимостью обеспечить бесперебойный и безопасный процесс железнодорожных перевозок и ни в коем случае не имеет целью "поддержать" ту или иную компанию или лицо.



Компания также призвала представителей СМИ обращаться за разъяснениями к "Укрзализныце" и не распространять непроверенную информацию.



МинПром



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