Кабмин утвердил новые меры по ослаблению карантина Кабинет министров Украины разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня.



Соответствующие изменения в постановление правительства №392, внедряющее в Украине адаптивный карантин, Кабмин утвердил на заседании в среду.



"Предлагается разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности принятие посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер. Разрешить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условиях контроля религиозной организацией соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м. Разрешить с 5 июня лицам старше 60 лет не придерживаться условий самоизоляции",- сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.



"Ограничить деятельность учреждений оздоровления и отдыха детей, разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования в дистанционном режиме. Также предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидситуации в регионе признакам для послабления противоэпидемических мер на протяжении трех дней подряд региональная комиссия про техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мер исходя из оценки текущей эпидситуации в регионе",- добавил министр.



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