Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Парламент ратифицировал конвенцию об электронной накладной

03.06.20 14:58 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла закон "О присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозке грузов (КДПГ) об электронной накладной".

За принятие соответствующего законопроекта №0035 в целом проголосовали 326 народных депутатов, сообщает Бизнес-Цензор.

Целью принятия законопроекта указана ратификация дополнительного протокола, который призван дополнить Конвенцию о договоре международной автомобильной перевозке грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года, к которой Украина присоединилась в 2006 году.

В Дополнительном протоколе определяются новые термины "электронное сообщение", "электронная накладная" и "электронная подпись", а также сфера применения и юридическая сила электронной накладной и регулируется процедура ее выдачи.

Согласно пояснительной записке к документу ратификация приложения позволит повысить конкурентоспособность украинских международных автомобильных перевозчиков на рынке международных перевозок товаров, упростит процесс международных перевозок товаров, ускорить процедуры таможенного оформления и пересечения границ.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что на сегодняшний день в законодательстве Украины понятия "электронное сообщение", "электронная накладная" не определены.

Кроме того, в сопроводительных документах к законопроекту не предоставлено обоснование выраженной в законопроекте оговорки, что "в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Дополнительного протокола, Украина не считает себя обязанной по статье 11 настоящего Дополнительного протокола", согласно которой "любой спор между двумя или Сторонами относительно толкования или применения настоящего Протокола, который Стороны не могут решить путем переговоров или с помощью других способов разрешения споров, может быть, по просьбе любой из заинтересованных сторон, передан для решения в Международный суд ".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:32
УЗ закупает колеса и бандажи исходя из прогнозной потребности до конца 2022 года
15:29
На базе комбината Bhilai в Индии начнут выпускать мостовые металлоконструкции
15:11
Кабмин утвердил новые меры по ослаблению карантина
14:41
Украина запускает авиасообщение – Шмыгаль
14:20
Сделка по сокращению добычи нефти не выполняется из-за Ирака и Нигерии
14:04
МВФ тянет с решением по предоставлению кредита Украине
13:53
Законопроект 1210 дал первые результаты - в Украине остановился завод Азмол
13:45
ArcelorMittal призывает отложить на год увеличение ставки ренты на добычу руды
13:28
В период кризиса Украине нельзя держать энергосектор обезглавленным
13:15
Газпром подал апелляцию на решение суда в пользу Польши
12:51
Украина увеличила экспорт аграрной продукции
12:45
ВостокГОК будут спасать от банкротства
12:24
Кризис в промышленности Европы сохранится еще несколько месяцев
12:05
Саакашвили пообещал отменить введение квот на импорт минудобрений
11:44
Цена на нефть марки Brent взяла отметку 40 долл/барр
11:39
Украина отправит черные ящики сбитого Боинга во Францию
11:28
Минсоцполитики оценивает недополучение ЕСВ в текущем году в 17,7 млрд грн
11:08
Vale рассчитывает увеличить поставки руды в Китай
10:59
ЕЭК вернула пошлину на украинские ж/д колеса
10:47
Активами Thyssenkrupp по выпуску проката интересуются сразу несколько компаний
02.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!