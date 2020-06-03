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Украина запускает авиасообщение – Шмыгаль

03.06.20 14:41 , РБК Украина
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Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит внутреннее авиасообщение с 5 июня. Международное авиасообщение возобновят уже с 15 июня.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - подчеркнул глава Кабмина.

Подчеркнем, что ранее в правительстве говорили об ослаблении карантинных ограничений для кафе и ресторанов с 10 июня.

Так, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заверял, что государство поддержит украинские авиакомпании, и ждет, что цены на авиабилеты не вырастут. Также в МИУ рассчитывают, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

МинПром

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