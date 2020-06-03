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МВФ тянет с решением по предоставлению кредита Украине

03.06.20 14:04 , РБК Украина
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Совет Международного валютного фонда определится с траншем для Украины в ближайшее время. Заседание совета должно состояться до 10 июня.

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Сегодня мы можем говорить о том, что в срок до 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой 5 млрд долл.", - рассказал премьер.

Отметим, в начале недели Д.Шмыгаль разъяснил, что Украина ожидает кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями. Он позволит Украине двигаться в направлении преодоления последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.

Так, глава правительства отмечал, что первый транш Украина ожидает получить в июне, его размер составит 1,9 млрд долл., а на осень ожидается еще 1,6 млрд долл. По словам премьера, в следующем году Украина рассчитывает еще на 1,5 млрд долл.

Ранее министр финансов Сергей Марченко анонсировал, что МВФ 5 июня может провести заседание по кредитной программе для Украины.

Напомним, МВФ должен утвердить программу Stand-By на 5 млрд долл. на заседании Совета директоров.

МинПром

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