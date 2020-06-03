Законопроект 1210 дал первые результаты - в Украине остановился завод Азмол Крупнейший в Украине производитель масел и смазочных материалов компания "Азмол Бритиш Петрокемикалс" (Бердянск, Запорожская обл.) вынужденно остановила выпуск продукции, сообщили enkorr в компании.



"Британско-украинское предприятие "Азмол", которое за последние два года возродило производство, вложило колоссальные средства в модернизацию оборудования и начало активно завоевывать не только украинский, но и международный рынки, сегодня остановлено", — сообщил исполняющий обязанности директора AZMOL BP Михаил Тарасенко.



Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX (законопроект №1210), согласно которому товарный код 2710 19 99 00 "другие смазочные материалы и другие дистилляты" включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро/тыс. л.



Под товарный код 2710 19 99 00 попали не только сырье для производства масел – базовые масла, но и около 100 наименований конечной продукции.



Это привело к тому, что производители и продавцы готовых масел и смазочных материалов в понимании налогового законодательства автоматически стали плательщиками акцизного налога, что требует от них регистрации акцизных складов, акцизных накладных и прочих обязательств по учету подакцизной продукции.



По словам Михаила Тарасенко, работа предприятия парализована с первого дня вступления закона в силу, поскольку им не предусмотрено никакого переходного периода, необходимого для регистрации и оборудования акцизных складов, получения лицензий и оформления прочей документации, необходимой для работы с подакцизными товарами.



"Закон принят таким образом, что от 6 месяцев до года отечественный производитель будет оформлять документы, закупать и устанавливать оборудование, нести убытки. Но за это время весь украинский рынок просто отойдет импортерам и запускать работу заводов потом просто будет бесполезно", — отметил исполняющий обязанности директора AZMOL BP.



Он добавил, что отнесение товарного кода базового масла к подакцизной группе также ставит украинских производителей в неравные условия перед импортерами готовых масел и смазочных материалов.



"После вступления в силу данного закона, мы оказались в неравных условиях. Так как для нашей продукции — акциз ввели, а наши основные конкуренты — импортеры — продолжают ввозить и продавать свою точно такую же продукцию, но без акциза", — подчеркнул М.Тарасенко.



"Азмол Бритиш Петрокемикалс" просит депутатов как можно скорее внести коррективы в закон, исключив товарный код из перечня подакцизных товаров.



"Если Верховной Радой не будут приняты экстренные меры, то через месяц украинский рынок просто захватят импортеры, и в первую очередь мы говорим о наших соседях: России и Беларуси. Ведь, производя такой же продукт, как и мы, создавая рабочие места и уплачивая налоги в своих странах, они могут ввозить в Украину и продавать здесь свою продукцию без акциза", — отметил и.о. директора предприятия.



Ранее enkorr сообщал, что с 23 мая товарный код 2710 19 99 00, по которому в прошлом году в Украину импортировано 90% всех масел (около 145 тыс. т), отнесен в перечень подакцизных товаров.



Изменения в закон прописаны таким образом, что при поступлении на таможенную территорию сырья для индустриальных масел или базовых масел, груз будет проходить лабораторные испытания для подтверждения, что масла не являются дизельным топливом. Это уже создало дополнительные коррупционные риски и неизбежно приведет к простоям масел на границе и, как следствие, к убыткам поставщиков.



Автором соответствующей поправки стал депутат и автор законопроекта №1210 (который в последствии стал законом №466-IX) Даниил Гетьманцев ("Слуга народа"). По его словам, эти изменения приняты для борьбы с возможной поставкой дизтоплива под видом масел. Однако на данный момент неизвестны доказанные таможней случаи подобных злоупотреблений. Есть основания считать, что базовые масла добавляются в дизтопливо для снижения его себестоимости, однако данная практика не имеет широкого распространения и может пресекаться надлежащей работой со стороны налоговой службы.



МинПром



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