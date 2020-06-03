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Газпром подал апелляцию на решение суда в пользу Польши

03.06.20 13:15 , Интерфакс
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 "Газпром" 2 июня обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней.

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке PGNiG, теперь она должна получить компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 года по февраль 2020 года в размере 1,5 млрд долл.

"Газпром" пока не выплатил присужденную польской стороне компенсацию переплаты в 1,5 млрд долл, однако отразил эти выплаты в своей отчетности.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

МинПром

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