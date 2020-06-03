В период кризиса Украине нельзя держать энергосектор обезглавленным

Сегодняшнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости срочных решений для сбалансирования работы рынка электроэнергии – это еще один жирный восклицательный знак в повести о катастрофе украинской энергетике. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.
"Оно касается и бесконечных манипуляций на рынке, и невыполнения утвержденного энергобаланса, и вопиющего непрофессионализма отдельных чиновников, которые "расшатывают" отрасль. Это еще один сигнал того, что недопустимо в период кризиса держать энергосектор обезглавленным", - заявила она.
Нардеп подчеркнула, что сегодня министр энергетики, руководители крупнейших госкомпаний "Энергоатом" и "Укрэнерго" носят приставку и.о. По мнению В.Гриб, сегодня крайне необходимо назначать полноценных руководителей, потому что люди должны нести полноценную ответственность за свои действия и осознавать ее.
"Необходимо вводить должность вице-премьера, который будет комплексно решать задачи топливно-энергетического комплекса. Если вопросом заинтересовалось СНБО – это очень серьезно, ведь энергетическая стабильность – это вопрос национальной безопасности", - резюмировала она.