ВостокГОК будут спасать от банкротства Единственное предприятие в Украине по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства в природном уране, попытаются спасти от банкротства. Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время совещания с коллективом предприятия.



"Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в Украине по добыче ураносодержащей руды. Мы не можем позволить стране потерять это уникальное предприятие и высококвалифицированных работников", - отметила О.Буславец.



Среди проблем, с которыми столкнулось предприятие: задолженность по заработной плате, задолженность за энергоносители и угроза отключения электроэнергии. Долги возникли, в частности, из-за неуплаты НАЭК "Энергоатом" за продукцию, которую компания закупает у ВостГОК.



"Это происходит вследствие кризисных явлений, которые мы наблюдаем в энергетике. Под председательством премьер-министра работает Антикризисный штаб, на котором отрабатываются все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", - пояснила О.Буславец.



По результатам совещания руководство ВостГОК совместно с профсоюзами должны разработать предложения, которые позволят решить имеющиеся проблемы и не допустить их в будущем, а также план повышения эффективности предприятия, и в сжатые сроки представить их в министерство. О.Буславец заверила коллектив предприятия в том, что министерство и правительство будет максимально способствовать принятию антикризисных решений.



ВостГОК входит в десятку крупнейших производителей урана (2% от мировой добычи) и обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций. Предприятие располагает производственными площадками в Днепропетровской и Кировоградской областях, имеет в своем составе три урановые шахты, три перерабатывающих завода, около 20 вспомогательных подразделений



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