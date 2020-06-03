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Украина увеличила экспорт аграрной продукции

03.06.20 12:51
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В период с январь по май включительно аграрный экспорт составил 9,072 млрд долл., это на 2% или 180,3 млн долл. больше, чем в том же периоде 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.

По сравнению с предыдущим периодом, увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового — на 421,3 млн долл. (+ 22,4%); ячменя — на 107,6 млн долл. (в 2,4 раза); пшеницы — на 100 млн долл. (+ 10,3%); жмыха, твердых отходы от производства растительных жиров и масел — на 44,2 млн долл. (+ 9,2%).

Кроме того, спрос на украинское масло сурепковое, рапсовое и горчичное увеличился в 18,7 раза.

МинПром

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