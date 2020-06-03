Кризис в промышленности Европы сохранится еще несколько месяцев

По данным компании IHS Markit, ежемесячно определяющей значение индекса Purchasing Managers' Index (PMI) для европейской промышленности, по итогам мая его значение составило 39,4 пункта.
Это превышает самый низкий с 2009 г. апрельский показатель (33,4 пункта), но остается значительно ниже уровня в 50 пунктов, отделяющего ожидаемый рост от спада.
Как отмечает главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, спрос на европейскую промышленную продукцию остается низким как на внутреннем рынке, так и на экспорте из-за действующих мер социального дистанцирования, высокой безработицы и падения корпоративной прибыли. Причем такая негативная обстановка сохранится и на ближайшие месяцы.
По прогнозу Европейской комиссии, совокупный ВВП еврозоны сократится в текущем году на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Основное падение придется на второй квартал, но и во втором полугодии вряд ли можно будет рассчитывать на рост.
Между тем Китай, где в феврале значение индекса PMI для промышленности упало до беспрецедентно низких 35,7 пункта, уже в марте продемонстрировал восстановление этого показателя до 52 пунктов.