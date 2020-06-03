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Кризис в промышленности Европы сохранится еще несколько месяцев

03.06.20 12:24 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным компании IHS Markit, ежемесячно определяющей значение индекса Purchasing Managers' Index (PMI) для европейской промышленности, по итогам мая его значение составило 39,4 пункта.

Это превышает самый низкий с 2009 г. апрельский показатель (33,4 пункта), но остается значительно ниже уровня в 50 пунктов, отделяющего ожидаемый рост от спада.

Как отмечает главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, спрос на европейскую промышленную продукцию остается низким как на внутреннем рынке, так и на экспорте из-за действующих мер социального дистанцирования, высокой безработицы и падения корпоративной прибыли. Причем такая негативная обстановка сохранится и на ближайшие месяцы.

По прогнозу Европейской комиссии, совокупный ВВП еврозоны сократится в текущем году на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Основное падение придется на второй квартал, но и во втором полугодии вряд ли можно будет рассчитывать на рост.

Между тем Китай, где в феврале значение индекса PMI для промышленности упало до беспрецедентно низких 35,7 пункта, уже в марте продемонстрировал восстановление этого показателя до 52 пунктов.

МинПром

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