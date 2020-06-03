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Саакашвили пообещал отменить введение квот на импорт минудобрений

03.06.20 12:05 , Интерфакс Украина
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Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили высказался против введения квот на импорт минеральных удобрений, намерен поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром.

"По ситуации с удобрениями. Я вчера направил министру экономики письмо. Мы будем это обсуждать с премьер-министром…Мне кажется, мы это остановим", - сказал он в ходе онлайн-встречи с бизнесом во вторник.

По словам М.Саакашвили, данная инициатива - "классический случай лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса".

"Ситуация следующая: защищая украинского производителя, в итоге закрывается импорт не только из России, но и из Европы, которые на 30% дешевле обходятся, чем из России. Ситуация простая. У нас есть монополист-олигарх, в данном случае это Фирташ, и, насколько я понимаю, Бахматюк. Они поделили рынок", - пояснил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.

По словам М.Саакашвили, с другой стороны есть небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль.

В этом контексте он привел пример завода по производству удобрений энергохолдинга "ДТЭК". "Почему-то это маленькое предприятие работает, и не только ДТЭК, но и несколько других хорошо работают. Если они хорошо работают, почему другие нет?" - недоумевает он.

Как сообщалось со ссылкой на торгового представителя – заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качку, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну. Ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

МинПром

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