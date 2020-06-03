Украина отправит черные ящики сбитого Боинга во Францию Украина, как только получит "черные ящики" сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, отправит их на расшифровку во Францию. Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.



По его словам, на сегодня МИД договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев, но потом их передадут Франции. Е.Енин подчеркнул, что у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного Boeing.



"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию (с которой договорилась именно Украина, - ред.) через Украину", - объяснил Е.Енин.



Во вторник, 2 июня, Е.Енин встречался с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, который опроверг сообщения иранских СМИ о передаче самописцев напрямую Франции, в обход Украины.



Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.



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