Украина отправит черные ящики сбитого Боинга во Францию

Украина, как только получит "черные ящики" сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, отправит их на расшифровку во Францию. Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.
По его словам, на сегодня МИД договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев, но потом их передадут Франции. Е.Енин подчеркнул, что у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного Boeing.
"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию (с которой договорилась именно Украина, - ред.) через Украину", - объяснил Е.Енин.
Во вторник, 2 июня, Е.Енин встречался с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, который опроверг сообщения иранских СМИ о передаче самописцев напрямую Франции, в обход Украины.
Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.