Цена на нефть марки Brent взяла отметку 40 долл/барр Цена на нефть марки Brent превысила 40 долл. за баррель в среду впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продления рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса, передает Reuters.



Фьючерсы на Brent с поставкой в августе выросли на 1,44% до 40,14 долл. за баррель к 07:25 по киевскому времени, на WTI - прибавили 2,31% до 37,66 долл. за баррель. Ранее оба контракта достигли пиков с 6 марта.



Группа ОПЕК+ рассматривает возможность продления сокращений добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 10% мирового производства, до конца июля или августа, сообщили ранее источники.



Встреча группы должна была состояться 9-10 июня, но может быть перенесена на 4 июня.



"Еще более глубокие сокращения ускорят процесс восстановления баланса рынка", - сказали аналитики ING Economics, отметив, что "по мере продвижения во второе полугодие текущего года рынок уже настроен на переход от профицита к дефициту".



Перспективы спроса улучшаются по мере того, как экономики, включая Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, начинают восстанавливаться после пандемии.

"Поскольку ограничительные меры против распространения вируса продолжают сниматься, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться", - сообщили аналитики Capital Economics, которые ждут, что мировое потребление нефти составит в среднем чуть менее 92 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.



Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.



По данным API, запасы нефти сократились на 483 тыс. баррелей до 531 млн за неделю, завершившуюся 29 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 3 млн баррелей.



МинПром



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