Vale рассчитывает увеличить поставки руды в Китай Бразильская Vale SA ожидает, что поставки железной руды в Китай вырастут в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за падения спроса в других странах. Такие данные сообщила Китайская ассоциация железа и стали после телефонного звонка с Vale, передает Reuters.



Vale, которая отправила 190 млн тонн железной руды и окатышей в Китай в 2019 году, не сообщила никаких подробностей.



В то время как сталелитейные заводы в других странах приостановили работу доменных печей из-за вялого спроса, производство стали в Китае было устойчивым, чему способствовали высокие показатели прибыли и меры государственного стимулирования.



Запасы железной руды в портах Китая по состоянию на 29 мая сократились до 109,5 млн тонн, что является самым низким уровнем с ноября 2016 года, согласно данным, собранным консалтинговой компанией SteelHome.



Исследования, проведенные на Конференции ООН по торговле и развитию, показали, что общий объем импорта железной руды в Китай, как ожидается, все еще увеличится в 2020 году, но пересмотрит темпы роста до 6% по сравнению с прогнозом 19% до появления коронавируса.



Бразильская горнодобывающая компания заявила, что пандемия не повлияла на ее добычу и эксплуатацию, и что компания не изменяет целевого показателя годовой производительности, говорится в сообщении CISA на своем веб-сайте.



МинПром



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