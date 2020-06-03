ЕЭК вернула пошлину на украинские ж/д колеса Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского "Интерпайпа". Эту меру поддержали Минтранс РФ и ОАО РЖД, пишет газета "Коммерсант".



Со 2 июня возобновляется действие антидемпинговой пошлины для украинского "Интерпайпа". Об этом сообщили два собеседника издания, знакомых с решениями Евразийской экономической комиссии.



Как отметил источник издания в ЕЭК, на рынке железнодорожных колес сейчас наблюдается стабилизация спроса после пика в прошлом году: "Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза".



В апреле 2018 года ЕЭК по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров — ввела антидемпинговую пошлину на стальные цельнокатаные колеса (ЦКК) из Украины. В результате пошлина повысилась с 4,75% до 34,22%. На фоне дефицита колес ЕЭК временно приостановила действие этой пошлины с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года включительно.



В мае ЕЭК опубликовала доклад, подтверждающий необходимость возвращения пошлины. Такую же позицию заняли Минтранс и ОАО РЖД. Замминистра транспорта Владимир Токарев 21 мая просил вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего взаимодействие РФ с партнерами по СНГ и ЕАЭС, поддержать возвращение пошлины.



МинПром



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