Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕЭК вернула пошлину на украинские ж/д колеса

03.06.20 10:59
печать
размер текста:

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского "Интерпайпа". Эту меру поддержали Минтранс РФ и ОАО РЖД, пишет газета "Коммерсант".

Со 2 июня возобновляется действие антидемпинговой пошлины для украинского "Интерпайпа". Об этом сообщили два собеседника издания, знакомых с решениями Евразийской экономической комиссии.

Как отметил источник издания в ЕЭК, на рынке железнодорожных колес сейчас наблюдается стабилизация спроса после пика в прошлом году: "Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза".

В апреле 2018 года ЕЭК по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров — ввела антидемпинговую пошлину на стальные цельнокатаные колеса (ЦКК) из Украины. В результате пошлина повысилась с 4,75% до 34,22%. На фоне дефицита колес ЕЭК временно приостановила действие этой пошлины с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года включительно.

В мае ЕЭК опубликовала доклад, подтверждающий необходимость возвращения пошлины. Такую же позицию заняли Минтранс и ОАО РЖД. Замминистра транспорта Владимир Токарев 21 мая просил вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего взаимодействие РФ с партнерами по СНГ и ЕАЭС, поддержать возвращение пошлины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:08
Vale рассчитывает увеличить поставки руды в Китай
10:47
Активами Thyssenkrupp по выпуску проката интересуются сразу несколько компаний
10:32
ФРУ призвала Зеленского срочно внести изменения в скандальный закон
10:13
Польша пригрозила Газпрому штрафом в 50 млн евро
09:58
Вольногорский ГМК остановил производство, рабочим грозит простой
09:33
В мире растут запасы цветных металлов
09:27
Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа
08:55
В Китае дорожает арматура
08:04
Спрос на сталь в России рухнул на 20%
02.06.20
18:06
Украинцы теряют интерес к новым коммерческим автомобилям
17:52
Запорожкокс увеличил выпуск продукции на 2,8%
17:45
Южный ГОК снизил производство концентрата
17:29
УЗ создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг
17:18
Минфин снизил ставки и сразу увеличил размещение ОВГЗ до 3 млрд грн
16:56
В конце 2020 года может начаться производство локомотивов для УЗ за рубежом
16:39
Власти Китая направят 56 млрд долл на поддержку малого и среднего бизнеса
16:30
Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках
16:06
ЕИБ может выделить 176 млн евро для Ташлыкской ГАЭС
15:54
Украина уже потратила миллиарды на борьбу с коронавирусом
15:49
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК 4 июня
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!