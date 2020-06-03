Активами Thyssenkrupp по выпуску проката интересуются сразу несколько компаний Несколько итальянских и иностранных компаний проявили интерес к приобретению завода по производству нержавеющего листового проката Acciai Speciali Terni (AST), о намерении продать который недавно заявила германская корпорация Thyssenkrupp.



В частности, такое намерение высказала итальянская компания Marcegaglia, крупный производитель углеродистого листового проката и труб. По данным Министерства экономического развития Италии, на AST претендует и другая национальная металлургическая компания Arvedi.



По словам министра экономического развития Стефано Патуанелли, интерес к предприятию проявили и несколько иностранных компаний. Но правительство больше заинтересованно в том, чтобы у AST был итальянский собственник, так как это дает большую гарантию в долгосрочном владении заводом.



Как заявляет профсоюз, объединяющий работников AST, предприятие нуждается в модернизации и значительных инвестициях. Между тем Thyssenkrupp не вкладывала в него существенных средств в последние годы. Поэтому профсоюз поддерживает приобретение AST крупной международной компанией.



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