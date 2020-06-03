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ФРУ призвала Зеленского срочно внести изменения в скандальный закон

03.06.20 10:32 , Интерфакс Украина
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Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала руководство страны в оперативном порядке внести необходимые изменения в закон об усовершенствовании администрирования налогов (1210, после подписания – 466) с учетом предложений бизнеса и не повышать рентные платежи на добычу железной руды в 1,5 раза в условиях кризиса в горно-металлургическом комплексе (ГМК).

"Повышение ренты приведет к увеличению стоимости железорудного сырья (ЖРС) на внутреннем рынке и окончательной потере конкурентоспособности украинскими металлургами", - подчеркивается в письме гендиректора ФРУ Руслана Илличева, которое он направил президенту Владимиру Зеленскому во вторник.

В обращении к главе государства, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", констатируется, что со второго полугодия 2019 года отечественная металлургия находится в состоянии глубокого кризиса из-за сложностей со сбытом продукции на рынках, а также из-за пандемии коронавируса. В 2019 году выплавка стали упала до 21 млн тонн стали – рекордного минимума в истории независимой Украины, а в 2020 году ситуация еще больше осложнилась, отмечается в документе.

По данным ФРУ, в апреле-2020 падение выплавки стали по сравнению с апрелем-2019 в Украине составило 31%. Полностью остановился Днепровский метзавод (ДМЗ), производство в апреле текущего года на "Азовстали" и "Интерпайп-Сталь" упало почти на 40%, на "Запорожстали" – на 35%. Чистый убыток металлургов в I квартале 2020 года составил около 14 млрд грн.

Р.Илличев добавил, что закон также вводит акциз на все базовые и моторные масла, что приведет к удорожанию этой продукции на 47% и затруднит ее импорт.

По мнению главы ФРУ, эффект от введения закона будет отрицательный: снижение поступлений в бюджет, снижение объемов экспорта и валютной выручки, а также возможная остановка предприятий и безработица.

"Власть обещала бизнес-сообществу, что все проблемные вопросы закона №466 будут решены, и ни один бизнес не пострадает. Прошло 10 дней с момента подписания закона президентом, но бизнес не видит никаких активных действий со стороны власти в этом направлении", – отмечается в письме.

По мнению главы ФРУ, еще существует возможность исправить ситуацию, но необходимо действовать очень быстро и принять комплексное решение: за две недели собрать и проголосовать все нормы, которые ухудшают ведение бизнеса в Украине. "Промедление может стоить очень дорого и иметь катастрофические последствия для экономики Украины", - резюмируется в письме ФРУ.

Как сообщалось, В.Зеленский 21 мая подписал резонансный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года. Вместе с тем он указал на необходимость подготовить законопроект с поправками в этот закон. Это стало темой недавней встрече заинтересованных сторон, в том числе бизнес-ассоциаций, в Офисе президента. По итогам консультаций через две недели в Верховной Раде должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект с правками.

МинПром

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