Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Польша пригрозила Газпрому штрафом в 50 млн евро

03.06.20 10:13 , Интерфакс
печать
размер текста:

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении "Газпромa" из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

По заявлению UOKiK, "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации (независимо от последствий, вытекающих из разбирательства).

Информацию о запросе UOKIK "Газпром" раскрывал еще в феврале, и "Газпром" свой ответ направил, сообщала российская компания.

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский регулятор придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

"Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с остальными компаниями, финансирующими строительство "Северный поток 2". Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, существенные для проводимого нами расследования. "Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпромa" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, немецкаяя Wintershall Dea отмечала, что находится в диалоге с польским регулятором.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:08
Vale рассчитывает увеличить поставки руды в Китай
10:59
ЕЭК вернула пошлину на украинские ж/д колеса
10:47
Активами Thyssenkrupp по выпуску проката интересуются сразу несколько компаний
10:32
ФРУ призвала Зеленского срочно внести изменения в скандальный закон
09:58
Вольногорский ГМК остановил производство, рабочим грозит простой
09:33
В мире растут запасы цветных металлов
09:27
Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа
08:55
В Китае дорожает арматура
08:04
Спрос на сталь в России рухнул на 20%
02.06.20
18:06
Украинцы теряют интерес к новым коммерческим автомобилям
17:52
Запорожкокс увеличил выпуск продукции на 2,8%
17:45
Южный ГОК снизил производство концентрата
17:29
УЗ создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг
17:18
Минфин снизил ставки и сразу увеличил размещение ОВГЗ до 3 млрд грн
16:56
В конце 2020 года может начаться производство локомотивов для УЗ за рубежом
16:39
Власти Китая направят 56 млрд долл на поддержку малого и среднего бизнеса
16:30
Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках
16:06
ЕИБ может выделить 176 млн евро для Ташлыкской ГАЭС
15:54
Украина уже потратила миллиарды на борьбу с коронавирусом
15:49
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК 4 июня
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!