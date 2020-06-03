Вольногорский ГМК остановил производство, рабочим грозит простой Вольногорский горно-металлургический комбинат, входящий в Объединенную горно-металлургическую компанию, остановил производство на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении комбината.



Согласно сообщению, ситуация вызвана приказом руководства ОГХК №65 от 16 мая 2020 об остановке отгрузки готовой продукции конечным потребителям. В итоге это привело к критическому накоплению готовой продукции и затоваренностью складов рутиловым, цирконовым и дистен-силлиманитовым концентратами.



Из-за сложившейся критической ситуации, руководство ВГМК вынуждено было полностью остановить производство всех видов продукции и добычу исходного сырья.



По состоянию на 3 июня ВГМК выполнял только вскрышные работы технологическим комплексом ТК-2 на участке ДГР-1 и одноковшевыми экскаваторами на участке ДГР-2, но они тоже на грани полной остановки.



По подсчетам специалистов ВГМК, из-за прекращения отгрузок, уже в июне дефицит оборотных средств на предприятии может составить 450 млн гривен, а убытки по невыполненным контрактам – 6 млн долларов.



Общие убытки ВГМК и Иршанского горно-обогатительного комбината, который сейчас работает "на склад" прогнозируются на уровне 36 млн гривен в июне.



ВГМК акцентирует внимание, что из-за сложившейся ситуации, местные и госбюджет недополучат от комбинатов налоги. Кроме этого, из-за остановки отгрузки, сложилась непонятная ситуация с перспективой выплаты зарплат сотрудникам. Их нужно отправлять в простой, решения центральной компании на этот счет нет.



Новых контрактов на продажу концентратов действующее руководство ОГХК не заключало и центральный офис не дает разъяснений о дальнейших действиях комбинатов.



Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко пообещал профсоюзам, что заработная плата будет выплачена работникам ВГМК и ИГОК в полном объеме, однако, не ответил за счет каких средств во время остановки производства будут осуществляться выплаты.



Как сообщалось, с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис.



МинПром



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