В мире растут запасы цветных металлов Как отмечает британская консалтинговая компания CRU, вследствие падения спроса во время карантина и экономического кризиса в производственно-сбытовой сети происходит быстрое накопление запасов базовых цветных металлов и продукции из них, не отражаемое биржевой статистикой.



В частности, по оценкам CRU, до конца текущего года запасы алюминия увеличатся на 5 млн. т до около 16 млн. т. При этом лишь небольшая их часть будет находиться на лицензионных складах Лондонской биржи металлов и других товарных бирж.



Наибольшие запасы, по данным компании, скопились в азиатских странах, где многие потребители воспользовались падением цен на алюминий, чтобы увеличить резервы.



На рынке цинка избыточный металл, как отмечает аналитик из компании BMO Capital Колин Хэмилтон, скапливается на плавильных заводах. Согласно оценкам CRU, к концу июня объем таких запасов достигнет 890 тыс. т, что на 44% больше, чем в тот же период прошлого года.



Большая часть запасов никеля создается в виде ферроникеля и никельсодержащего чугуна. По оценкам компании Macquarie, резервы данной продукции в Китае за последний год увеличились в четыре раза и достигли около 60 тыс. т в пересчете на чистый никель. Правда, это может быть связано не только с последствиями эпидемии коронавируса, но и с изменением структуры потребления никеля в КНР.



МинПром



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