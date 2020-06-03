Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В мире растут запасы цветных металлов

03.06.20 09:33 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Как отмечает британская консалтинговая компания CRU, вследствие падения спроса во время карантина и экономического кризиса в производственно-сбытовой сети происходит быстрое накопление запасов базовых цветных металлов и продукции из них, не отражаемое биржевой статистикой.

В частности, по оценкам CRU, до конца текущего года запасы алюминия увеличатся на 5 млн. т до около 16 млн. т. При этом лишь небольшая их часть будет находиться на лицензионных складах Лондонской биржи металлов и других товарных бирж.

Наибольшие запасы, по данным компании, скопились в азиатских странах, где многие потребители воспользовались падением цен на алюминий, чтобы увеличить резервы.

На рынке цинка избыточный металл, как отмечает аналитик из компании BMO Capital Колин Хэмилтон, скапливается на плавильных заводах. Согласно оценкам CRU, к концу июня объем таких запасов достигнет 890 тыс. т, что на 44% больше, чем в тот же период прошлого года.

Большая часть запасов никеля создается в виде ферроникеля и никельсодержащего чугуна. По оценкам компании Macquarie, резервы данной продукции в Китае за последний год увеличились в четыре раза и достигли около 60 тыс. т в пересчете на чистый никель. Правда, это может быть связано не только с последствиями эпидемии коронавируса, но и с изменением структуры потребления никеля в КНР.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:08
Vale рассчитывает увеличить поставки руды в Китай
10:59
ЕЭК вернула пошлину на украинские ж/д колеса
10:47
Активами Thyssenkrupp по выпуску проката интересуются сразу несколько компаний
10:32
ФРУ призвала Зеленского срочно внести изменения в скандальный закон
10:13
Польша пригрозила Газпрому штрафом в 50 млн евро
09:58
Вольногорский ГМК остановил производство, рабочим грозит простой
09:27
Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа
08:55
В Китае дорожает арматура
08:04
Спрос на сталь в России рухнул на 20%
02.06.20
18:06
Украинцы теряют интерес к новым коммерческим автомобилям
17:52
Запорожкокс увеличил выпуск продукции на 2,8%
17:45
Южный ГОК снизил производство концентрата
17:29
УЗ создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг
17:18
Минфин снизил ставки и сразу увеличил размещение ОВГЗ до 3 млрд грн
16:56
В конце 2020 года может начаться производство локомотивов для УЗ за рубежом
16:39
Власти Китая направят 56 млрд долл на поддержку малого и среднего бизнеса
16:30
Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках
16:06
ЕИБ может выделить 176 млн евро для Ташлыкской ГАЭС
15:54
Украина уже потратила миллиарды на борьбу с коронавирусом
15:49
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК 4 июня
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!