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Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа

03.06.20 09:27
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Апелляционный суд Киева снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа входящего в состав компании Ferrexpo.

"Ferrexpo рада сообщить, что вчера Апелляционный суд Киева полностью удовлетворил апелляцию Ferrexpo AG. Это означает, что ограничение, охватывающее 50,3% акций ПГОКа, было отменено. Решение Киевского апелляционного суда- это высшее судебное решение в этом деле и оно является заключительным этапом апелляционного процесса", - говорится в сообщении.

31 января группа сообщила, что украинский суд установил ограничение в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.

Группа также заявляла о том, что это ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися бизнесмена Константина Жеваго (бенефициар компании – Ред.) и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года.

МинПром

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