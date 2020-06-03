Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа Апелляционный суд Киева снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа входящего в состав компании Ferrexpo.



"Ferrexpo рада сообщить, что вчера Апелляционный суд Киева полностью удовлетворил апелляцию Ferrexpo AG. Это означает, что ограничение, охватывающее 50,3% акций ПГОКа, было отменено. Решение Киевского апелляционного суда- это высшее судебное решение в этом деле и оно является заключительным этапом апелляционного процесса", - говорится в сообщении.



31 января группа сообщила, что украинский суд установил ограничение в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.



Группа также заявляла о том, что это ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися бизнесмена Константина Жеваго (бенефициар компании – Ред.) и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



