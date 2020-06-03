Спрос на сталь в России рухнул на 20% Согласно оценке российского Института проблем естественных монополий, в апреле 2020 года был зафиксирован сильнейший спад производства с периода финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов, а падение спроса на российскую промышленную продукцию находилось на уровне кризиса 2014-2015 годов.



Как отмечается, индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России - индексы "ИПЕМ-производство" и "ИПЕМ-спрос" - по итогам апреля показали синхронное падение: на 4,7% и на 3,8% соответственно. С начала года индекс "ИПЕМ-производство" сократился в годовом соотношении на 1,6%, "ИПЕМ-спрос" - на 2,6%.



"Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрирует снижение спроса 12-й месяц подряд: -9,1% за апрель, -4,7% за четыре месяца 2020 года. Снижение экономической активности (в первую очередь, в промышленных центрах Азии и Европы) привело к падению спроса на внешних рынках как на чёрные (-3,9% в апреле, -8,2% с начала года), так и на цветные металлы (-12,1%, -7,9%). Сокращение внутреннего спроса также отмечается как на чёрные (-20% в апреле, -9,1% с начала года), так и на цветные металлы (-19,3% в апреле, -15,9% с начала года)", - говорится в материалах мониторинга ИПЕМ.



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