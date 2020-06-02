Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы теряют интерес к новым коммерческим автомобилям

02.06.20 18:06 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В мае украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 680 новых машин, что на 40% меньше майского показателя 2019 года.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили французской марки Renault, которые заняли пятую часть этого сегмента автомобильного рынка. Результат в 141 автомобиль за месяц меньше майского результата прошлого года на 31%.

На втором месте Fiat – 105 автомобилей. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годичной давности.

Третья строчка рейтинга, при 17-процентном снижении продаж у Peugeot – 70 автомобилей.

Четвертым в мае был МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 13% – до отметки 59 машин.

Замыкает топ-5 рейтинга – Ford, 50 машин которого в мае получили свои первые регистрационные номера (-37%).

Всего за пять месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Запорожкокс увеличил выпуск продукции на 2,8%
17:45
Южный ГОК снизил производство концентрата
17:29
УЗ создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг
17:18
Минфин снизил ставки и сразу увеличил размещение ОВГЗ до 3 млрд грн
16:56
В конце 2020 года может начаться производство локомотивов для УЗ за рубежом
16:39
Власти Китая направят 56 млрд долл на поддержку малого и среднего бизнеса
16:30
Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках
16:06
ЕИБ может выделить 176 млн евро для Ташлыкской ГАЭС
15:54
Украина уже потратила миллиарды на борьбу с коронавирусом
15:49
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК 4 июня
15:29
POSCO проведет модернизацию еще одной доменной печи
14:55
Майская выплавка стали в Украине уменьшилась на 11%
14:31
Карантин в Украине могут продлить
14:05
Volkswagen и Ford вложили более 2 млрд долл. в выпуск беспилотных автомобилей
13:50
После ослабления карантина возросло потребление электроэнергии
13:37
В мае Запорожсталь снизила выплавку стали на 6%
13:27
Украинцы продолжают распродавать доллары из заначек
12:51
Нафтогаз потерял 13 млрд грн прибыли
12:36
Аналитики BofA ухудшили экономический прогноз для Украины
12:03
В Энергоатоме знают, как разрулить кризис в энергетике
01.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!