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Запорожкокс увеличил выпуск продукции на 2,8%

02.06.20 17:52 , fixygen
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ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, входящий в группу "Метинвест", в январе-мае текущего года увеличило производство продукции на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 364 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в мае произведено 75,6 тыс. тонн доменного кокса.

"Запорожкокс" в 2019 году нарастил выпуск продукции на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 827,5 тыс. тонн.

"Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний.

Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

МинПром




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