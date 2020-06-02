Минфин снизил ставки и сразу увеличил размещение ОВГЗ до 3 млрд грн Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 2 июня, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 2,95 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.



В частности, были размещены номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год.



В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены на 525,46 млн грн, шестимесячные – на 476,89 мн грн, шестимесячные – на 648,53 млн грн, годичные – на 1,29 млрд грн.



Как отмечают в Минфине, ставки доходности по ОВГЗ продолжают снижаться, а доходность по самым коротким бумагам вернулась к докарантинным уровням.



"Спрос на все инструменты превысил более в два раза объем удовлетворенных Минфином заявок. Средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментам снижена на 35 базисных пункта – до 9,84%, по 6-месячным – на 22 б.п., до 10,11%, по 9-месячным и годичным ОВГЗ ставки снижены на 11 б.п. – до 10,89% и 10,86% соответственно", – отмечается в сообщении.



Как сообщалось, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая привлекло в бюджет 1,04 млрд грн, по сравнению с 21,2 млрд грн неделей ранее. Ограничив размещение Минфину удалось добиться снижения ставок по краткосрочным бумагам.



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