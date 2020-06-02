УЗ создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг

На основании обращения "Укрметаллургпром" относительно введения УЗ перевозок грузов на особых условиях — по расписанию движения маршрутных поездов, которые имеют преимущества в скорости перевозок и сроках доставки грузов, в Антимонопольном комитете Украины провели расследование и установили, что "Укрзализниця" создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг.
В ходе расследования установлено, что введя перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов, "Укрзализниця" создала неравные условия перевозки для заказчиков услуг. Для отдельных грузовладельцев это позволило сократить сроки доставки грузов, а для других — из-за дефицита локомотивного парка "Укрзализници" и отсутствия перерабатывающей способности железных дорог — влияло на своевременность доставки грузов.
В АМКУ сообщается, что увеличение нагрузки и неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмической обработки подхода поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 по АО "Укрзализныця" составил 252 поезда, в связи с них 125 — по филиалу "Одесская железная дорога").
В сообщении АМКУ указано, что действия "Укрзализници" могут содержать признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных грузоперевозок. Поэтому, для предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ рекомендовал УЗ:
- Не создавать неравные условия при предоставлении услуг перевозки грузов. В частности, услуг по расписанию движения маршрутных поездов, которые могут привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.
- Обеспечить равные условия предоставления услуг и соблюдать баланс интересов участников рынка грузоперевозок.
ОП "Укрметаллургпром" считает, что подобные расследования в дальнейшем позволят избежать дискриминации грузоотправителей со стороны железнодорожного монополиста, который на сегодняшний день объединяет управление инфраструктурой, пассажирскими и грузовыми перевозками, оперирование вагонами, предоставляет услуги по ремонту вагонов и локомотивов, а также владеет рядом предприятий в промышленной и социальной сфере.