В конце 2020 года может начаться производство локомотивов для УЗ за рубежом В случае определения поставщика электровозов для "Укрзализныци" выпуск локомотивов может стартовать уже в конце текущего года.

Об этом в колонке ЦТС, посвященной вопросу локализации производства локомотивов в Украине, рассказал член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш.



"По предварительным данным, нелокальное производство электровозов для "Укрзализныци" начнется в конце 2020 года и займет от 9 до 18 месяцев. Тогда же, после согласования технических вопросов с мировым производителем, украинские компании должны активизироваться в организации локального производства вышеуказанных составляющих локомотива", - написал Буреш.



При этом он не указал, какое количество локомотивов планируется к производству в первые 9-18 месяцев.



Топ-менеджер "Укрзализныци" добавил, что "если все процедуры отбора пройдут без задержек, правительство установит Методологию оценки сравнения цены локализации в цене электровоза, а также, при наличии финансирования, уже в начале 2022 года Украина может получить локомотивы с минимальной 25-процентной локализацией производства в Украине. В перспективе в последующие пяти лет, при условии создания СП, вполне логичен выход на локализацию в 50%".



В конце апреля "Укрзализныця" начала процесс отбора производителя для обновления парка электровозов. Согласно приглашению для участия в конкурсном отборе, "Укрзализныця" определила потребность в закупке 135 электровозов переменного тока, 50 - постоянного тока, 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25кВ/3кВ). В сумме - 205 электровозов.



"Производитель должен подтвердить готовность к локализации на минимальном уровне 15% (желательно 25-30% или выше) производства всех электровозов в Украине с последующим увеличением уровня локализации", - написано в приглашении.



В конце мая стало известно, что "Укрзализныця" продлила конечную дату подачи ответов на приглашение к участию в отборе на включение в "краткий список" производителей электровозов до 15 июня 2020 года.



В то же воемя, что украинские предприятия, среди которых, к примеру, КВСЗ, "Интерпайпа", концерн "Электрон", выступают за то, чтобы локализация производства электровозов в Украине составляла не менее 50%.



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