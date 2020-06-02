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Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках

02.06.20 16:30 , РБК Украина
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Благодаря повышению эффективности операционной деятельности и изменении новым менеджментом Одесского припортового завода правил закупок, что позволило минимизировать коррупционные риски, завод сэкономил 17,5 млн грн в мае этого года. В дальнейшем закупочная деятельность ОПЗ будет автоматизированная и централизованная. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ, передает РБК-Украина.

Как сообщают в пресс-службе, выдача тендерной документации всем желающим участвовать в торгах на снабжение материалов и комплектующих на ОПЗ без проведения предварительной аккредитации позволила увеличить количество их участников. Среднее количество участников торгов в мае 2020 года составило 2,9 против 1,2 за период с 01.01.2020 по 30.04.2020. Рост конкуренции позволил повысить прозрачность закупок и исключить искусственное завышение цен.

"Мы расширили круг участников в торгах, поэтому повысилась конкуренция среди компаний-поставщиков. В ближайшее время планируем автоматизировать и централизовать закупочную деятельность предприятия, что полностью ликвидирует возможность появления коррупционной составляющей при осуществлении закупок. Также это даст возможность снизить цены на материалы, которые поставляются на завод, с сохранением их высокого качества", - отметил и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Сэкономленные средства в размере 17,5 млн грн руководство ОПЗ планирует направить на обеспечение социальных гарантий и инновационные проекты по модернизации предприятия.

Напомним, ОПЗ входит в перечень объектов, которые планируются к приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Advisory Group.

МинПром

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