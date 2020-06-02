ЕИБ может выделить 176 млн евро для Ташлыкской ГАЭС Европейский инвестбанк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредита 176 млн евро на достройку Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), эксплуатируемой Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), что позволит увеличить ее мощность в турбинном (генераторном) режиме с нынешних 302 МВт до 906 МВт.



По данным банка, общая стоимость проекта оценивается в 359 млн евро, передает Интерфакс-Украина.



Получателем средств по проекту выступает НАЭК "Энергоатом", который является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.



ЕИБ отмечает, что этот проект будет способствовать стабильности энергосистемы на юге Украины и интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.



Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый эксплуатирует также Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.



Площадка Ташлыкской ГАЭС расположена западнее районного центра Арбузинка, тремя километрами южнее Южноукраинска. Строительство станции было начато в 1981 году.



Первый гидроагрегат ГАЭС мощностью 151 МВт в турбинном режиме и 216,5 МВт в насосном режиме был принят в эксплуатацию 28 декабря 2006 года, второй – 31 августа 2007 года.



По данным на сайте ЮУАЭС, по состоянию на июль 2019 года продолжаются работы по строительству объектов второй очереди Ташлыкской ГАЭС в составе 3-го гидроагрегата и 3-й очереди в составе верхнего водоема.



Согласно утвержденному "Энергоатомом" графику ввод гидроагрегата №3 в опытную эксплуатацию планируется в первом полугодии 2021, ввод 2 очереди объекта намечен на конец 2021 года.



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