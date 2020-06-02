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Украина уже потратила миллиарды на борьбу с коронавирусом

02.06.20 15:54 , Укринформ
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На предотвращение распространения коронавируса из государственного бюджета потрачено более 2,6 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

"Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. По данным Госказначейства, в 28 мая 2020 году включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1965 млн грн из местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по закупкам для предотвращения распространения коронавирусной болезни более чем на 3,4 млрд грн (934 млн - из государственного бюджета, 2484 млн грн - из местных бюджетов).

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

МинПром

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