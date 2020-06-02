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Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК 4 июня

02.06.20 15:49 , Интерфакс
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Рост цен на нефть ускорился во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 по Москве 2 июня составила 39,24 долл. за баррель, что на 0,92 долл. (2,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,82 долл. (2,31%) - до 36,26 долл. за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

"Ожидания продления нынешнего уровня сокращения добычи странами ОПЕК+ по итогам встречи на этой неделе поддерживают цены", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts. Эксперты полагают, что, если ОПЕК+ примет соответствующее решение, цена Brent может протестировать уровень 40 долл. за баррель.

В понедельник, 1 июня, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. В сообщении пресс-службы Кремля отмечалось, что "эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен".

МинПром

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