Карантин в Украине могут продлить Некоторые ограничения в Украине могут быть продлены и после завершения пятого этапа выхода из карантина 22 июня. Решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он напомнил, что карантин в Украине продлится еще 3 недели, до 22 июня.



"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил В.Ляшко.



В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.



"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил В.Ляшко.



Кроме того, на продолжение/завершение карантина будет влиять эпидемическая ситуация в странах Европейского Союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.



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