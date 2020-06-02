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Volkswagen и Ford вложили более 2 млрд долл. в выпуск беспилотных автомобилей

02.06.20 14:05 , Интерфакс Украина
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Германский автопроизводитель Volkswagen AG закрыл сделку на 2,6 млрд долл. с американским производителем систем для беспилотных автомобилей Argo Al.

По условиям соглашения, заключенного в июле 2019 года, на базе подразделения VW по разработке беспилотных автомобилей в Мюнхене, стоимость которого была оценена в 1,6 млрд долл., будет создана европейская штаб-квартира Argo, сообщил глава американской компании Брайан Салески. Помимо этого, VW инвестирует 1 млрд долл. в Argo.

Офис в Мюнхене стал первым для Argo за пределами США. Штат компании увеличился до примерно 1 тыс. сотрудников.

VW стал вторым крупным автопроизводителем, заключившим партнерство с Argo. В 2017 году американская Ford Motor Co. (SPB: F) обязалась инвестировать в производителя систем для беспилотных автомобилей 1 млрд долл. в течение пяти лет.

Котировки Volkswagen растут в ходе торгов во вторник на 4,4%.

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