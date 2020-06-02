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После ослабления карантина возросло потребление электроэнергии

02.06.20 13:50 , Бизнес Цензор
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Ослабление карантина в Украине улучшило ситуацию с энергопотреблением, среднесуточный уровень которого за последнюю неделю мая увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущей неделе, сообщает НЭК "Укрэнерго". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Новые этапы ослабление карантина в большинстве областей Украины, запуск метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре несколько улучшили ситуацию с электропотреблением", - сообщает "Укрэнерго".

На прошлой неделе, 25-31 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось на 2,1% до 355,8 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, это на 3,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (368 млн кВт-ч). На выходных, 30-31 мая, среднее потребление было на 1,8% выше, чем на выходных на прошлой неделе - 334 млн кВт-ч

В общем, за май потребление составило 10,6 млрд кВт-ч, что на 5,8% меньше, чем в мае 2019 года. Среднесуточное потребление электроэнергии в мае составил 341,4 млн кВт-час.

Среднесуточная генерация на АЭС уменьшилась по сравнению с показателем на прошлой неделе с 175 млн кВт-ч до 164 млн кВт-ч. Суммарная нагрузка АЭС с 25 по 26 мая продолжала сохраняться на том же уровне, что и на предыдущей неделе - 7,3 ГВт, в дальнейшем с 27 по 31 мая уменьшилась до 6,6-6,7 ГВт.

В то же время, в мае АЭС произвели 5,5 млрд кВт-ч, что на 11,2% больше объемов, предусмотренных в прогнозном балансе. При этом, доля АЭС в общей структуре производства за май составляла половину общего объема, а именно 50%.

По состоянию на 31 мая, в работе, как и на предыдущей неделе, находилось 10 энергоблоков АЭС, еще 4 энергоблока были отключены для проведения ремонтных работ и 1 - выведен в резерв.

Производство электроэнергии на ТЭС на прошлой неделе увеличилось на 21,1% (с 735,6 млн кВт-ч до 890,9 млн кВт-ч).

Суммарное производство электроэнергии на ТЭС за май составило 3,1 млрд кВт-ч, что на 2% меньше значения прогнозного баланса. Доля ТЭС в общей структуре производства составляет около 29%.

МинПром

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