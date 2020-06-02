В мае Запорожсталь снизила выплавку стали на 6% Металлургический комбинат "Запорожсталь" в мае 2020 года сократил производство на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 321,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба предприятия.



Производство проката сократилось на 7,8%, до 269,1 тыс. тонн. При этом производство чугуна увеличилось на 16,9%, до 391,7 тыс. тонн.



Как говорится в сообщении, в мае 2020 в связи с карантинными ограничениями снизился спрос на горячекатаный и холоднокатаный рулоны на традиционных для комбината рынках (Турции, Юго-Восточной Европе, внутренний рынок Украины).



В целом с января по май 2020 года комбинатом произведено 1795,1 тыс. тонн чугуна (-2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года), 1504,2 тыс. тонн стали (-12,1%), 1287,8 тыс. тонн проката (-11,8%).



Металлургический комбинат "Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. В 2019 году меткомбинат снизил производство стали на 2,5% - до 4,005 млн тонн, чугуна – на 0,6%, до 4,36 млн тонн, проката – на 5,3%, до 3,348 млн тонн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



