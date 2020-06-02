Нафтогаз потерял 13 млрд грн прибыли

Прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года уменьшилась на 12,8 млрд грн в сравнении с первым кварталом 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.
Консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за три месяца, истекших 31 марта 2020 года, составила 3,2 млрд грн.
Добыто 3,9 млрд куб. м и реализовано 6,3 млрд куб. м природного газа. Свободный денежный поток составил (16,9) млрд грн с учетом 23,2 млрд грн инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года;
Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд грн;
Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил отметил: "Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия".
"Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%", - сказал ван Дрил.
МинПром
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