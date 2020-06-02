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В Энергоатоме знают, как разрулить кризис в энергетике

02.06.20 12:03 , УНИАН
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Вчера в СНБО состоялось заседание рабочей группы по вопросам сбалансирования энергетического рынка. По поручению президента заседание возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На вопрос о текущей ситуации на энергетическом рынке и путях выхода из кризиса вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко ответил:

"Проблемы в энергетической сфере, с которыми мы столкнулись, накапливались годами. Наша задача – найти сбалансированное решение, которое позволит преодолеть кризис, защитить интересы НАЭК "Энергоатом" и конечных потребителей – граждан страны. В данном случае эти интересы полностью совпадают, а "Энергоатом" имеет видение, как выйти из этой критической ситуации с наименьшими для всех сторон потерями и с учетом интересов других генераций".

Также Г.Галущенко отметил, что предложения НАЭК "Энергоатом" является "результатом содержательного изучения ситуации на энергетическом рынке и прогнозирования возможных критических явлений в средней перспективе".

По словам представителя компании, необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка и предоставить НАЭК "Энергоатом" равные с другими возможности, а также позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению.

Все это даст возможность обеспечить бытовых потребителей дешевой электроэнергией в социальном пакете, убеждены в "Энергоатоме".
"Заседание СНБО – это важный шаг на пути к поиску компромисса, но далеко не последний. Поймите верно: речь идет даже не об интересах НАЭК "Энергоатом" - речь идет об интересах всего государства", - добавил Г.Галущенко.

МинПром

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