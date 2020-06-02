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Большинство банков успешно пережили карантин
02.06.20 11:46 , Интерфакс Украина
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Четыре государственных банка, а также ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный" и Аккордбанк за период карантина обошлись без сокращений и отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска, вместе с тем ввиду потери части прибыли на фоне экономического кризиса банк "Кредит Днепр" был вынужден оптимизировать работу сети, сообщили в пресс-службах финучреждений агентству Интерфакс-Украина.
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