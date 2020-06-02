Большинство банков успешно пережили карантин Четыре государственных банка, а также ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный" и Аккордбанк за период карантина обошлись без сокращений и отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска, вместе с тем ввиду потери части прибыли на фоне экономического кризиса банк "Кредит Днепр" был вынужден оптимизировать работу сети, сообщили в пресс-службах финучреждений агентству Интерфакс-Украина.



Как отметили в пресс-службах государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка, их штат остался на "докарантинном" уровне. Около 40% сотрудников в Укргазбанке переведены на удаленную работу, почти 70% - в Укрэксимбанке, а в ПриватБанке – около 80%. В последнем уточнили, что полный возврат сотрудников в офис планируется к 1 июля.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



