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Большинство банков успешно пережили карантин

02.06.20 11:46 , Интерфакс Украина
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Четыре государственных банка, а также ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный" и Аккордбанк за период карантина обошлись без сокращений и отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска, вместе с тем ввиду потери части прибыли на фоне экономического кризиса банк "Кредит Днепр" был вынужден оптимизировать работу сети, сообщили в пресс-службах финучреждений агентству Интерфакс-Украина.

Как отметили в пресс-службах государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка, их штат остался на "докарантинном" уровне. Около 40% сотрудников в Укргазбанке переведены на удаленную работу, почти 70% - в Укрэксимбанке, а в ПриватБанке – около 80%. В последнем уточнили, что полный возврат сотрудников в офис планируется к 1 июля.

МинПром

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