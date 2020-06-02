На региональных рынках метпродукции началось оживление К концу мая на региональных рынках производителей заготовки произошло оживление, позволившее повысить среднемесячные цены по сравнению с апрелем на 2-8 долл.



После положительного тренда активизации спроса и роста цен в первые три недели мая внутренние цены на заготовку в Китае к концу месяца снизились на 7 долл., до 456-475 долл./т exw с 13% НДС. На понижение повлияло падение котировок на фьючерсном рынке, а также опасения трейдеров возможного избытка импортной заготовки, объемы которой в мае – июле могут составить до 2 млн. тонн.



Более устойчивый спрос на импортных рынках ЮВА, где цены варьируются в диапазоне 380-405 долл./т cfr, что на 10 долл. выше предыдущей недели. Интерес покупателей очевиден, однако их встречные предложения ограничиваются 390 долл./т cfr. Наиболее конкурентными остаются предложения из Ирана по 350-355 долл./т fob (380-385 долл./т cfr) с отгрузкой в августе. На волне оживления спроса некоторые поставщики тестируют рынок предложениями 360 долл./т fob и выше. На импортных рынках MENA предложения укрепились до 370-385 долл./т cfr за счет роста минимальных цен на 10 долл.



На внутреннем рынке Турции цены на заготовку вторую неделю подряд оставались 370-380 долл./т exw. На импортном рынке котировки заготовки из СНГ укрепились до 365-375 долл./т cfr за счет повышения верхнего уровня на 5 долл. На экспортных направлениях предложения турецких поставщиков выросли на 5 долл., до 365-375 долл./т fob.



Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют постепенное оживление спроса, чему способствует ожидаемое удорожание лома. Сдерживающим фактором будет выжидательная позиция покупателей в ожидании улучшения ситуации на рынках готового проката. В этих условиях преимущественно боковой тренд будет наиболее вероятным сценарием в начале июня.



В последнюю неделю мая внутренние цены на арматуру и катанку в Китае снизились на $8-9 до $521/т exw и $532/т exw с13% НДС. Причина спада торговой активности - падение на фьючерсном рынке. Негативное влияние на рынок оказывают высокие запасы арматуры и катанки у трейдеров. Текущие объемы материала составляют 12,884 млн. тонн, что на 68% превышают прошлогодний уровень. В то же время производство растет, и среднесуточная выплавка стали во второй декаде увеличилась до 2,759 млн. тонн/сутки, что на 4,8% выше апрельского показателя. Еще один негативный фактор влияющий на спрос - приближение сезона дождей на юге Китая.



На экспортных направлениях складывается противоположная ситуация, предложения китайских компаний за неделю выросли на 20 долл., до 440-450 долл./т fob по арматуре и 425-450 долл./т fob по катанке. Импортеры ЮВА не спешат с размещением заказов из-за невозможности в ближайшее время восстановить эффективную работу в строительной отрасли виду недостатка рабочей силы и сохраняющихся строгих требований на рабочих местах. Сдерживающим фактором являются относительно высокие складские запасы в условиях текущего спада потребления. По ожиданиям участников рынка, оживление строительного сектора и рост заказов можно ожидать не ранее августа.



В MENA покупатели все еще не проявляют активности. Арматура на импортных рынках доступна по 400-415 долл./т cfr, что в среднем лишь на 2,5 выше долл., чем неделей ранее.



Турецкий рынок арматуры и катанки демонстрирует оживление спроса и возобновление роста цен на лом. Внутренние цены на арматуру в последнюю неделю мая поднялись на 5-6 долл., до 406-416 долл./т exw, катанка подорожала в среднем на 2,5 долл., до 425-435 долл./т exw. При поддержке роста цен на лом турецкие экспортеры арматуры к концу мая повысили предложения по арматуре на 5-10 долл., до 405-410 долл./т fob.



Под давлением слабого спроса остаются рынки длинного проката в США и ЕС, где цены на длинный прокат проявляют в основном боковой тренд.



Согласно прогнозам аналитиков УПЭ, сокращение потребления и слабая торговая активность в условиях неопределенных прогнозов по преодолению коронавируса и восстановлению спроса обусловят преимущественно боковой тренд на рынке длинного проката в июне-июле в большинстве регионов.



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