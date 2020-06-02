Производители зеленой э/э пожаловались на Украину в МВФ Компании, занимающиеся на Украине производством электроэнергии из возобновляемых источников, написали в письме МВФ, что снижение тарифов на зелёную энергию чревато сложностями для сотрудничества страны с фондом, передает Reuters.



Украина, экономика которой пострадала от введенных из-за коронавируса ограничений, надеется, что совет директоров МВФ одобрит 5 июня программу stand-by на сумму 5 млрд долл. и на следующий день выделит первый кредитный транш в размере 1,9 млрд долл, который будет направлен в госбюджет.



Несколько лет назад республика, стремясь диферсифицировать источники получения энергии, установила специальные тарифы для компаний, занимающихся солнечной и ветровой энергетикой, и пообещала покупать всю произведенную электроэнергию.



Но высокие тарифы, по словам правительства, стали бременем для государства, входящего в рецессию. Власти ждут, что экономика сократится на 12% во втором квартале после снижения ВВП на 1,5% в первом квартале.



Правительство предложило инвесторам подписать меморандум о том, что они добровольно соглашаются на снижение тарифов для солнечной энергетики на 20% и для ветрогенерации - на 10%.



"Мы обеспокоены тем, что правительство может... стремиться ввести карательные, ретроспективные, односторонние изменения в договорах с отраслью", - говорится в письме, подписанном представителями около двух десятков компаний и имеющемся в распоряжении Reuters.



В письме также говорится, что несогласованное с инвесторами снижение тарифов приведет к сокращению иностранных инвестиций и "ослаблению микроэкономической позиции Украины, усложнит достижение ее целей, (в частности в рамках программы МВФ)".



МВФ отказался от комментариев.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал Reuters на прошлой неделе, что предложенное правительством снижение тарифов - минимально необходимое для сбалансирования финансовой ситуации в энергетике.



"Тут мы в одной лодке: и инвесторы, и государство, и банковские учреждения, которые профинансировали этот бизнес, все заинтересованы, чтобы мы договорились", - сказал Шмыгаль.



Он выразил надежду, что меморандум о компромиссном снижении тарифов удастся подписать на текущей неделе.



Некоторые инвесторы сказали, что готовы пойти на уступки, но при меньшем снижении тарифов. В случае одностороннего решения государства, они готовы идти в суд.



МинПром



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