Eurofer усиливает давление на турецких металлургов

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer отправила в адрес Европейской комиссии новую петицию, в которой обвиняет турецких производителей горячекатаного проката в том, что они получают незаконные экспортные субсидии от государства.
В связи с этим Eurofer требует проведения нового расследования по импорту горячекатаного проката из Турции в ЕС. Если обвинения подтвердятся, на данную продукцию могут быть установлены компенсационные пошлины.
Как заявляет Eurofer, турецкие экспортеры горячекатаного проката пользуются 11 мерами государственной поддержки, признанными незаконными в рамках ВТО. Это, в частности, программа поддержки экспортной логистики, экспортные кредиты, льготы, предоставляемые резидентам специальных промышленных зон, субсидии на электроэнергию, природный газ и сырье, инвестиционные стимулы. Общий размер субсидирования Eurofer оценивает в 10-15%.
При этом Eurofer также обращает внимание на то, что крупнейший турецкий экспортер горячекатаного проката Erdemir находится в собственности государства. Помимо его, данную продукцию в ЕС поставляют компании Tosyali, Colakoglu, Habas и MMK.
Ранее Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование против турецких производителей горячекатаного проката. Кроме того, Еврокомиссия установила на турецкий г/к прокат квоту в размере 1,36 млн т в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. В ответ Турция заявила, что может ввести импортные пошлины на европейскую стальную продукцию.