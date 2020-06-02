Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турецкий поток подорвет транзит газа через Украину уже в 2021 году

02.06.20 10:18 , РБК Украина
печать
размер текста:

Завершение строительства газопровода "Турецкий поток-2" приведет к снижению транзита через Украину. Трубопровод идет через Болгарию и Сербию в Венгрию. Об этом в Facebook заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, ожидается снижение транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м уже в 2021 году.

"Активными темпами идет строительство продолжения "Турецкого потока-2" - трубопровода через Болгарию и Сербию в Венгрию. Его завершение приведет к снижению транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м. уже в 2021 году", - написал С.Макогон.

Он также добавил, что Украина должна настоять на том, чтобы этот новый газопровод соответствовал новой газовой директиве, а его оператор получил сертификацию от Секретариата Энергетического Содружества.

Ранее сообщалось, что в начале января 2020 года Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

В январе С.Макогон заявлял, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

Также сообщалось, что поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:03
Производители зеленой э/э пожаловались на Украину в МВФ
10:39
Eurofer усиливает давление на турецких металлургов
09:59
Nippon Steel опасается усиления конкуренции со стороны китайских заводов
09:33
Руда в Китае подорожала до максимума за 10 месяцев
09:17
Российские трубники требуют ввести квоту на экспорт металлолома
08:56
За день на камеру попались более 35 тысяч столичных водителей
08:08
В конце мая выплавка стали в Китае достигла 11-месячного максимума
01.06.20
17:56
ОПЕК и Россия могут продлить сокращение добычи нефти на 1-2 месяца
17:37
Западные инвесторы зеленой энергетики готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины
17:20
Автогаз на заправках продолжает дорожать
16:56
В мае рынок новых автомобилей обвалился на 15%
16:40
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
16:14
Порт Южный перевалил рекордное количество грузов за более чем 40 лет
15:48
ЕБА предлагает свои поправки в налоговый закон
15:25
Русал назвал время карантина худшим из периодов кризиса
15:11
МВФ поддерживает Кабмин в вопросе тарифов на газ и электроэнергию
15:09
Мировой рынок лития восстановится в 2022 году
14:40
Бразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбе
14:17
Средства на Едином Казначейском счете за месяц увеличились на 46%
14:07
В мае настроения бизнеса немного улучшились
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!