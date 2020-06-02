Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Nippon Steel опасается усиления конкуренции со стороны китайских заводов

02.06.20 09:59
печать
размер текста:

Более быстрое восстановление экономики Китая после вспышки коронавируса, дает ее сталелитейным заводам конкурентное преимущество перед японскими компаниями, которые сократили производство из-за слабого спроса внутри страны и за рубежом, сказал руководитель Nippon Steel, крупнейшего производителя стали в Японии.

"Китаю удалось быстро восстановить экономическую активность в условиях борьбы с инфекцией, что даст китайским предприятиям относительное преимущество в повышении конкурентоспособности и финансового благополучия", - заявил в четверг исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото в своем интервью для СМИ.

"Учитывая высокий объем производства стали, Китай продолжает импортировать железную руду, когда поставки ограничены из-за пандемии, которая будет держать цены на сырье на высоком уровне", - сказал он.

Цены на железную руду выросли из-за восстановившегося аппетита Китая.

Nippon Steel также опасается, что китайские конкуренты могут увеличить экспорт, если внутренний спрос начнет снижаться, добавил Миямото.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:03
Производители зеленой э/э пожаловались на Украину в МВФ
10:39
Eurofer усиливает давление на турецких металлургов
10:18
Турецкий поток подорвет транзит газа через Украину уже в 2021 году
09:33
Руда в Китае подорожала до максимума за 10 месяцев
09:17
Российские трубники требуют ввести квоту на экспорт металлолома
08:56
За день на камеру попались более 35 тысяч столичных водителей
08:08
В конце мая выплавка стали в Китае достигла 11-месячного максимума
01.06.20
17:56
ОПЕК и Россия могут продлить сокращение добычи нефти на 1-2 месяца
17:37
Западные инвесторы зеленой энергетики готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины
17:20
Автогаз на заправках продолжает дорожать
16:56
В мае рынок новых автомобилей обвалился на 15%
16:40
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
16:14
Порт Южный перевалил рекордное количество грузов за более чем 40 лет
15:48
ЕБА предлагает свои поправки в налоговый закон
15:25
Русал назвал время карантина худшим из периодов кризиса
15:11
МВФ поддерживает Кабмин в вопросе тарифов на газ и электроэнергию
15:09
Мировой рынок лития восстановится в 2022 году
14:40
Бразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбе
14:17
Средства на Едином Казначейском счете за месяц увеличились на 46%
14:07
В мае настроения бизнеса немного улучшились
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!