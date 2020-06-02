Nippon Steel опасается усиления конкуренции со стороны китайских заводов Более быстрое восстановление экономики Китая после вспышки коронавируса, дает ее сталелитейным заводам конкурентное преимущество перед японскими компаниями, которые сократили производство из-за слабого спроса внутри страны и за рубежом, сказал руководитель Nippon Steel, крупнейшего производителя стали в Японии.



"Китаю удалось быстро восстановить экономическую активность в условиях борьбы с инфекцией, что даст китайским предприятиям относительное преимущество в повышении конкурентоспособности и финансового благополучия", - заявил в четверг исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото в своем интервью для СМИ.



"Учитывая высокий объем производства стали, Китай продолжает импортировать железную руду, когда поставки ограничены из-за пандемии, которая будет держать цены на сырье на высоком уровне", - сказал он.



Цены на железную руду выросли из-за восстановившегося аппетита Китая.



Nippon Steel также опасается, что китайские конкуренты могут увеличить экспорт, если внутренний спрос начнет снижаться, добавил Миямото.



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