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Руда в Китае подорожала до максимума за 10 месяцев

02.06.20 09:33
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В понедельник 1 июня фьючерсы на железную руду в Китае выросли более чем на 6% на фоне высокого внутреннего спроса и опасений по поводу поставок со стороны Бразилии, что подняло спотовые цены до самых высоких уровней за последние 10 месяцев.

Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в сентябре подорожали на 6,4% до 775,50 юаней ($108,92) за тонну, что является самым высоким контрактом с тех пор, как Китай начал торговать фьючерсами на железную руду в 2013 году.

Даляньская железная руда подешевела на 3,2%, продолжив ралли после уверенного роста на 20,1% в прошлом месяце, самого большого месячного роста с июня прошлого года.

Железная руда на Сингапурской бирже подорожала на 0,1% до 97,30 долл. за тонну в ходе дневных торгов.

Запасы стали в Китае с середины марта неуклонно сокращаются, что стимулирует производителей стали наращивать производство, что привело к росту спроса и цен на железную руду. По данным SteelHome, из-за сокращения добычи железной руды запасы в портах страны достигли 109,5 млн. тонн, что является самым низким с ноября 2016 года по состоянию на пятницу.

Спотовые цены на железную руду с Fe62% выросли до 102,50 долл. за тонну, что является самым высоким с 5 августа, по данным SteelHome.

Инвесторы, тем временем, опасаются, что поставки железной руды из Бразилии могут снизиться из-за роста коронавируса в стране.

МинПром

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